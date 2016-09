Cachorros-quentes: para todos os gostos e apetites

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O ‘Street Dog’, do The Fifties, apesar do nome, tem complementos especiais Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O cachorro-quente é sucesso dentro e fora do país, além de ser o sanduíche “queridinho” de muita gente. Hoje, comemorando seus 132 anos de criação, o popular “hot-dog”, que antes era composto apenas por pão, salsicha e molho, recebeu novos ingredientes.



A franquia especialista Doggis, em São Gonçalo, é um dos locais que apresenta diferentes versões do sanduíche. Uma delas é o “Bacon Cheddar”, preparado com pedacinhos de bacon, cebola crispy e cheddar. A delícia custa R$6,90

No The Fifties, em Niterói, uma das versões se chama “Street Dog” (cachorro de rua, em versão livre). Apesar do nome, ele leva complementos especiais, como maionese Fifties, purê de batata, vinagrete e batata palha e custa R$19,80.

E que tal experimentar a famosa farofa de bacon do Break Burger, também em Niterói, no cachorro-quente? Além desse complemento, o “Cheese Dog” do local é composto de salsicha, molho da casa, cheddar, mussarela derretida e batata palha, por R$15.

Outras opções são do Armazém São Jorge, ainda em Niterói. No último mês, o chef Marcelo Neves criou dois hot-dogs para o local, que são: “Dogão do Jorge”, que leva 180 gramas de linguiça artesanal de costela bovina e bacon, com queijo maçaricado e um surpreendente molho chimichurri de sálvia, temperado na medida certa, por R$28,90; e “Dogão Porter”, com 180 gramas de linguiça artesanal de pernil suíno com queijo maçaricado e molho barbecue de cerveja e é acompanhado também por cebolas fritas, por R$29,90.

Finalmente, o Armazém e Botequim Granel, em Niterói, oferece o cachorro-quente com 200 gramas de linguiça suína picante no pão francês com alecrim e salada de tomate servido com palitos de provolone e maionese de alho por R$32.

Serviços:

Doggis

São Gonçalo Shopping

Endereço: Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista, São Gonçalo

Telefone: 3513-7200



The Fifties

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua 15 de Novembro, 8, Centro, Niterói

Telefone: 2719-5967



Break Burger

Endereço: Rua João Pessoa, 307, Jardim Icaraí, Niterói

Telefone: 3620-3466



Armazém São Jorge

Endereço: Rua Leandro Mota, nº 8, loja 1, Jardim Icaraí, Niterói

Telefones: 98366-4822 ou 98018-5558



Armazém e Botequim Granel

Endereço: Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, 184, Piratininga, Niterói

Telefone: 2619-4968