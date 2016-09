MCs fazem apresentação no EC Porto da Pedra

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Os donos do hit "Malandramente" estão de volta a São Gonçalo. Os cantores Nandinho e Nego Bam farão uma apresentação no Espaço Cultural Porto da Pedra, em São Gonçalo, na terça-feira, (6), véspera de feriado. O DJ Yago Gomes, do “Baile de Favela” e o MC Saci do Pira, do “Beth Fortalece” também serão atrações no evento.

A festa, intitulada “Tá Favorável edição Malandramente” começa a partir das 22h e promete não deixar ninguém parado. Os valores dos ingressos não foram divulgados A classificação é 18 anos. O Espaço Cultural Porto da Pedra fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, telefone 2724-0555.