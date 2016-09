Festival Nacional de Cultura Popular da UFF reúne grandes nomes da música

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Dando continuidade ao "Festival Nacional de Cultura Popular - Interculturalidades", realizado pelo Centro de Artes UFF, dois grandes shows fazem parte da programação, na próxima terça-feira (6), às 20h. A cantora Roberta Sá e o instrumentista Marcello Gonçalves, no violão. Já o cantor e compositor Alceu Valença, acompanhado pelo violão de Paulo Rafael e pela sanfona de André Julião, faz show acústico e interpreta canções dos seus 40 anos de carreira, na quarta, no mesmo horário.

Será apresentado ainda essa semana a cultura popular alagoana. Hoje, às 18h, Dona Zeza do Coco apresenta o ritmo alagoano que leva no seu nome. Em seguida, às 20h30, o cantor Rogério Dyas faz show junto com a sua banda A Trincheira. Na ocasião, apresentam uma junção de ritmos com poesia, dança, coco, forró, boi e maracatu.





Nesta terceira semana do festival haverá ainda outros destaques, como o show coletivo “Sanfonada”, na próxima segunda (5), às 20h, no Teatro da UFF. Para isso, serão reunidos grandes nomes do instrumento: Renato Borghetti, Chico Paes, Zé Calixto, Mará dos 8 baixos e Léo Rugero.