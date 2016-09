Mistura de ritmos no Fonseca Atlético Clube

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Dois eventos no Atlético Fonseca Atlético Clube vão agitar o local no final de semana e no feriado da Independência do Brasil, na próxima quarta-feria (7). O que acontece neste domingo (4) é um almoço musical com várias atrações do mundo do samba, a partir de 13h,, que está na sua segunda edição e é organizado por Gegê Fernandes.

Estarão presentes no evento o grupo Symulek, Bloco 5%, Pedro Ivo, Inácio Rios, Guilherme Dias, Niu Souza, Fernando Tempero, Caio Mello, Bruno Marins, Pipoca, Rafael Silva, Lena Alves, Dieguinho, Wagner Du Vale, Alessandro Cardozo, André da Mata e Rodrigo Reis. Nos intervalos, DJ Bobby Brown e Juninho Tuba comandam a festa. A classificação é livre.



Durante o almoço musical, no qual também será comemorado o aniversário de Genildo do Maracujá, será servido um prato de espeto misto, com cafta, arroz, farofa, molho à campanha e macarronese. Os ingressos custam R$ 10 (antecipado) com entrada já inclusa.



Já na próxima quarta, o clube comemorando o primeiro aniversário da liga e vai receber cantores e bandas para todos os gostos musicais, a partir das 14h. Entre os nomes confirmados para participar do evento: Intimistas, Vai por Mim, Sambaí, Sempre Mais, Ritmo Brabo, DJs Yago Gomes e Amarelo, MC Darlan, entre outros. Os ingressos custam R$ 20, e a classificação é 18 anos.

O Fonseca Atlético Clube fica na Alameda São Boa Ventura, 1.042, telefone 2625-3675.