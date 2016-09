Jerry Adriani no Teatro Popular

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Em comemoração aos 52 anos de carreira, Jerry Adriani fará show imperdível, sobretudo para os amantes da época de ouro da Jovem Guarda, na próxima quinta-feira, a partir das 16h30.





O cantor fará uma releitura de sucessos que se tornaram clássicos de sua carreira e acabaram entrando no repertório de outros grandes ícones da nossa música. Uma reunião dessas cinco décadas corridas desde então ele apresenta no seu show.





Na seleção de canções, escolhidas a dedo por Jerry, não deve faltar clássicos como “Um Grande Amor”, “Doce, Doce Amor”, “Querida” e “Indiferença”. Também apresentará algumas musicas do seu novo DVD “Outro Jerry Adriani”, onde gravou ‘Georgia On My Mind’ e outras músicas românticas. Também regravou músicas já conhecidas da sua carreira como “Medo da Chuva”e outras inéditas”.





Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e a classificação é livre. O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Niterói, telefone 2613-2734.