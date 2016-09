"A Festa de Mateus" no Jambeiro

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Segue até o dia 26 de setembro o espetáculo gratuito “A Festa de Mateus”, no qual o espectador poderá trilhar sua própria história na peça, no Solar do Jambeiro, em Niterói. As apresentações, que acontecem às terças-feiras, às 20h, deixam o público à vontade para ser coautor da própria dramaturgia, ao escolher caminhos de como quer acompanhar a trama.

Logo no primeiro momento, o espectador deve escolher o ponto de partida para assistir a peça. A apresentação terá início em cinco diferentes espaços da cidade: Num posto de gasolina da Rua Miguel de Frias; em frente à Reitoria da UFF, também na Miguel de Frias; num café na Rua Visconde de Moraes, no Ingá; na porta do supermercado Pão de Açúcar, na Rua Paulo Alves; além do próprio Solar do Jambeiro, local onde a trama vai se desenvolver em diferentes ambientes, possibilitando também opções de cenas ou personagens para a plateia acompanhar.

Para assistir ao espetáculo, o interessado deve ligar ou enviar um WhatsApp para 99110-5961 (Vivian Sobrino) e agendar de qual ponto irá partir. Os lugares são limitados, e a classificação é de 12 anos.