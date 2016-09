Espetáculo com global no Abel

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Rodrigo Sant’anna, conhecido pelos personagens do Zorra Total, da Rede Globo, está de volta com o espetáculo “Segundo Turno de Risadas” e fará um espetáculo no Teatro Abel hoje, amanhã e domingo. A peça original "Comicio Gargalhada”, que estreou em 2009, sofreu uma repaginada e agora está de volta, com novos personagens e novas histórias.

Dentre os “candidatos”, podemos citar: Adelaide (uma mendiga pedinte) que invade o palco-palanque para defender sua “plataforma política”, Edimilson, Valeria, Carol Paixão, Regina Celia, entre outros. Todos interessados em convencer o público de suas campanhas. Entre um personagem e outro, Rodrigo ainda encontra fôlego para contar casos engraçados de sua história.

A classificação é 14 anos e os ingressos custam R$50 (sexta-feira) e R$70 (sábado e domingo). O Teatro Abel fica na Rua Mário Alves, 2, Icaraí, telefone 2195-9800.