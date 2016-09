Texto de Nelson Rodrigues volta ao Carequinha

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

A adaptação da obra "A vida como ela é..." de Nelson Rodrigues, será novamente apresentada hoje no Teatro Carequinha, em São Gonçalo. Com cerca de 70 minutos de duração, o texto conta a história de uma família, abalada por traições que descendem de épocas antigas. A apresentação começa a partir das 20h e a direção geral é de Wallace Amado.





Com o papel principal, tem Judith, mulher amargurada por ter amado seu próprio pai e ter deixado esse sentimento criar uma farsa em toda a família. Por causa de seu sofrimento, ela tem como meta impedir a felicidade de suas irmãs.





O objetivo do espetáculo é levar a cultura de um dos maiores escritores brasileiros e seu legado para a eternização, além de levar o entretenimento para o público, com uma linha de raciocínio dentro das realidades trágicas do teatro brasileiro.





A classificação é 16 anos, e os ingressos custam R$ 30, comprados na bilheteria do teatro a partir das 14h no dia do espetáculo. O Teatro Carequinha fica na Rua Oliveira Botelho, s/nº, Neves, telefones 2624-1721 e 2199-6512.