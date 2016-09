Shopping Bay Market recebe a peça infantil ‘Fadas Encantadas’

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

O Shopping Bay Market apresenta, neste domingo, a peça infantil ‘Fadas Encantadas’, a partir das 17h, com a produção do grupo Amigos pela Arte. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação.

As amigas e bem-humoradas Sininho, Mostarda e Lilás são as três fadas mais poderosas da Terra do Nunca. As meninas estão diante do maior desafio de suas pequenas vidas: destinar os seus poderes para os moradores da Terra do Nunca. Lilás e a fada da transformação, Mostarda comanda o poder da criatividade e Sininho jamais contou às suas amigas o seu dom.





Quais pessoas serão agraciadas com os poderes das fadas? E qual será o poder de Sininho? O público pode aguardar por muita magia e diversão neste universo das fadas encantadas.

A classificação é livre, O Shopping Bay Market fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro de Niterói, telefone 2620-2330.