Diabetes afeta um em cada 11 adultos no mundo

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os casos da doença cresceram 40% desde 2012, no Brasil Foto: Divulgação

Os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a respeito da doença diabetes são alarmantes. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes até o ano passado, cerca de 415 milhões de pessoas foram diagnosticadas como diabéticas, o que significa que um em cada 11 adultos no mundo tem a doença. Além disso, um a cada sete partos é afetado por diabetes gestacional.

A expectativa é que, em 2040, 642 milhões de pessoas sejam diagnosticadas. No Brasil, os casos de pessoas com a doença aumentaram 40% desde 2012, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com a endocrinologista do Hospital São Camilo, Raquel Resende Silva, os indivíduos mais afetados são os idosos, os obesos, e aqueles com histórico familiar da doença.

“A incidência de diabetes está maior a cada ano porque ela está diretamente ligada ao crescimento da obesidade no mundo, bem como ao sedentarismo e ao envelhecimento da população.Os idosos estão no grupo dos mais afetados porque uma das causas de diabetes seria o próprio envelhecimento humano. Os obesos, em função das comorbidades, como resistência à ação da insulina e por fim, a hereditariedade, que é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de diabetes tipo 2”, explicou.

Apesar de muito falada, a doença ainda é, porém, pouco conhecida. Ela é crônica e ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não pode usar eficazmente a insulina que produz. A insulina, um hormônio que regula o açúcar no sangue, é responsável por fornecer a energia que precisamos para viver. Sem a presença dela no organismo, o açúcar se acumula a níveis prejudiciais no sangue.

“Grande parte dos casos de diabetes é evitável, pois mudanças simples no estilo de vida são capazes de prevenir ou retardar o aparecimento de diabetes do tipo 2, tais como: manutenção do peso corporal, prática de atividades físicas com regularidade e adoção de uma dieta saudável. De toda forma, vale destacar que independente do tipo, essa é uma doença tratável, que pode ser controlada, a fim de evitar complicações”, ressalta Raquel.

Tratamento - Os especialistas recomendam consultas médicas de rotina para o diagnóstico precoce da doença. Após a realização de exames, o médico poderá diagnosticar a diabetes e o tipo da doença. Com essas informações, será indicado o tratamento mais adequado para início imediato.