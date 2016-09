Paralimpíada é ‘motivo’ para degustar pratos típicos estrangeiros

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

A tocha olímpica – símbolo dos jogos – passou pelo Rio e encantou milhares de pessoas durante o mês de agosto. Os fogos, a pira acesa, a transmissão ao vivo dos campeões e a cidade do Rio repleta de estrangeiros trouxe um clima de alegria contagiante ao espetáculo. Para não deixar a chama apagar, que tal aproveitar conhecer um pouco mais da cultura de cada país com a proximidade da Paralimpíada? Para isso, O SÃO GONÇALO montou uma seleção repleta de restaurantes com pratos típicos de diversos países, inclusive o nosso, é claro.

O primeiro deles será do país que ficou em primeiro lugar na classificação geral da Olimpíada: os Estados Unidos. Então por que não aproveitar e provar o recém-lançado "Bacon Burger’n Blue", do The Fifties? Esse vai especialmente para os amantes de blue cheese, hambúrguer de 200 gramas preparado com bacon e carne, uma generosa fatia de gorgonzola, onion rings e maionese fifties. Tudo isso por R$ 31.

A China, que garantiu o terceiro lugar na classificação, também está em alta. O tradicional restaurante de comidas típicas do país, o China in Box, aposta no "Chop Suey". O prato é um combinado de carne e legumes desviados ao molho oriental e custa R$ 42,50 (grande), R$ 33 (grande executivo), R$ 30 (pequeno) e R$ 25 (pequeno executivo).

Seguindo a linha oriental, que tal montar o seu prato com as peças que mais gosta da culinária japonesa? No restaurante Strada, isso é possível. Também existem outras opções que pode ser solicitada ao "Sushi Man", o preparo de sashimis, temakis entre outros, que são preparados na hora. O valor do buffet, cobrado por peso é R$6,56 por 100 gramas. Falando em Japão, o país ficou na sexta colocação na Olimpíada.

Quando se fala em pratos típicos italianos, todo mundo pensa em massas, não é mesmo? Fugindo um pouco do tradicional, o Giallo prepara um "Saltimbocca alla Romana". O prato é feito com filet mignon recheado com folhas de salvia e presunto parma, acompanhado de batatas cozidas e ervilhas frescas e custa R$ 47,90. O país ganhou 28 medalhas ao total e ficou na nona colocação.

Já pensou em comer uma sobrecoxa de frango desossada grelhada em chama aberta, coberta com uma generosa crosta de parmesão, tomates cereja e um toque de ervas finas, por R$ 44,50? O prato é o "Boneless Parmesan Crusted Chicken", do Outback Steakhouse, tradicional na culinária australiana, que garantiu o 10º lugar no pódio entre os países.

Em 13º lugar e garantindo a melhor campanha em comparação aos Jogos Olímpicos, ficou o Brasil. Nosso verde e amarelo tem muitas comidas típicas, mas a escolhida foi a "Picanha Butterfly", acompanhada da tradicional farofa de ovos e molho à campanha. O peso do prato no local custa R$ 64,90 nos feriados e R$ 59,90, de segunda a sexta-feira.

Como todo mundo já sabe, o prato típico de Portugal é o famoso bacalhau. O país não ficou bem classificado na tabela, apenas na 78ª posição, mas que tal prestarmos nossas homenagens provando à culinária local? Na Gruta de Santo Antônio, uma porção para dois custa R$ 232 e vem acompanhado de lombo cozido (bacalhoada tradicional) com batatas, cebolas, ovos, azeitona, alho triturado frito no azeite extra virgem e brócolis.

Serviços:

Strada

Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo.

Telefone: 3856-4086

Restaurante Gruta de Santo Antônio

Endereço: Rua Silva Jardim, 148, Ponta da Areia, Niterói.

Telefone: 2621-5701 ou 98889-1926

China in Box

Icaraí

Endereço: Rua Nóbrega, 14 - Icaraí

Telefone: 2611-7555

Piratininga

Endereço: Av. Prof. Ernani Faria Alves, 15

Telefone: 2619-4444

The Fifties

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 8, Centro, Niterói. Espaço Gourmet, 4º piso.

Telefone: 2719-7618

Outback Steakhouse

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 8, Centro, Niterói. 1º piso.

Telefone: 2629-3929

Cantina Giallo

Rua Salvatori, 18, loja 2

Centro, São Gonçalo

Telefone: 3857-4043

Rodogrill

Endereço: Rua Felíciano Sodré, 115, Centro, São Gonçalo

Telefone: 2605-6338