‘Maxi-acessórios’ continuam em alta

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Se antes os acessórios discretos eram a preferência da moda, agora os mais extravagantes têm conquistado seu espaço. Os “maxi-brincos” e os “maxi-colares” tiveram presenças marcantes nos desfiles do São Paulo Fashion Week - que é considerado o maior evento de moda do Brasil - e são tendências para a próxima estação.



Os modelos são bem variados: geométricos, com franjas, ultrachic, clean e até estampados ou super coloridos. A ideia é abusar desses acessórios que já viraram os queridinhos das ‘”fashionitas”. Para não errar, a dica é focar apenas em uma das peças pra compor um “look” do dia-a-dia.

Aproveitando o clima, as lojas já se jogaram na tendência e apresentam uma gama de acessórios “maxi”. Uma delas é a Riachuelo, com uma infinidade de modelos e cores, como o “Brinco Bi ouro velho” por R$25,90, ou o “Brinco prata” de R$35,90. A empresa também apostou em um modelo de colar geométrico, prateado, de R$49,90.

Já o modelo de brincos geométricos da Josefina Rosacor são feitos de resina e ideais para sair por aí arrasando em uma produção, que pode ser séria ou descontraída. Eles custam R$29.

Um “maxi-brinco” com pingente imitando uma concha de cor verde água também pode ser encontrada na mesma loja. Esse modelo custa R$ 34 e é feito de miçangas em sua maior parte.

Para deixar o visual mais bonito e ficar ainda mais chic, a dica é apostar em um modelo de franja de “maxi-colar”, que também é da Josefina Rosacor e custam R$42.

A C&A, especializada em vestuário, também possui uma infinidade de acessórios. A rede preparou um brinco de franjas chamado de “Ateen Prateado”, por R$29,99.

Assim como as roupas estilo étnicas, brincos com estampas do mesmo modelo também são apostas no mundo da moda. Por R$35,99 é possível adquirir um na C&A.

Na My Place, um modelo com pedrarias e metal também é uma opção, principalmente para compor com um “look” mais sofisticado. O acessório custa R$19,90.