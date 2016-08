Centenário do samba é comemorado no Municipal

25/08/2016 às 21:43h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Caderno Dois

Em comemoração aos 10 anos do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB) - referência em pesquisa, preservação e promoção da música nacional - serão realizadas duas grandes noites em celebração ao “Centenário do Samba em Niterói”, hoje e amanhã, às 20h, no Teatro Municipal.





Nesta sexta, haverá um bate papo musical com os pesquisadores João Carino e Carlos Didier, com participações especiais da cantora e atriz Soraya Ravenle, do percussionista Oscar Bolão e do grupo Rio Trio. Entre as histórias contadas, o público vai conferir clássicos do samba que marcaram e marcam época.





Já no sábado, a comemoração fica por conta de um time de primeira de músicos consagrados, todos representantes do samba da cidade, como Monica Mac, Alessandro Cardozo, Fred Tavares, Marcus Lima, Alexandre Nunes (Marmita), o grupo Rio Trio, além dos percursionistas Oscar Bolão, Marcos Tadeu e Gabriel Leite.