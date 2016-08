Orquestra alemã na hora do almoço

25/08/2016 às 21:40h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgaçaão

A orquestra de sopros alemã Jugge, que está no Brasil para participar de uma série de concertos, se apresenta no palco do Teatro Municipal de Niterói, na próxima quarta-feira (31), às 12h30. O espetáculo é resultado do programa de intercâmbio musical Brasil x Alemanha realizado pelo Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB).