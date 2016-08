Lenine é atração de graça no Festival de Cultura Popular da UFF

25/08/2016 às 21:36h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A segunda semana do “Festival Nacional de Cultura Popular” continua com apresentações gratuitas. O funk marca presença hoje, às 20h, na tenda montada no Centro de Artes UFF, com o cantor e compositor Gerson King Combo. No domingo (28), às 18h, acontece a roda de samba do Quilombo do Grotão, com participação da cantora Thais Macedo, no mesmo espaço. E um dos grandes shows desse festival, o cantor Lenine se apresenta na segunda (29), às 19h, no Teatro da UFF.



Também na pegada do funk, amanhã, haverá também no Centro de Artes a roda de conversa “Velha Guarda do Funk”, às 19h. Em seguida, às 20h, também na tenda, os artistas Paulão, Geléria, Nélio e Espiga, Marcelo e Padilha.





A UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói, telefone 3674-7527.