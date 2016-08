Big Time Orquestra anima noite no Iate Clube

25/08/2016 às 21:32h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A Big Time Orchestra e a banda Bloody Mary & The Musnters se apresentam na edição especial do evento “Rebel Day”, no Iate Clube Brasileiro (ICB), em Niterói, hoje, às 21h.





Sucesso no programa "Superstar" da Rede Globo, no ano passado, e considerada a principal big band do país, por seus shows explosivos e interativos, a curitibana Big Time Orchestra traz para o “Rabel Day” em Niterói o show “Vem Quente Que Eu Estou Fervendo”, com um repertório repleto de releituras de clássicos do swing, pop, rock e soul, em temas de Elvis Presley, Paralamas do Sucesso, Beatles, Jorge Benjor, Ray Charles, Tim Maia, Bruno Mars, Brian Setzer e pérolas do rock’n roll de todos os tempos.





A abertura da noite fica por conta da irreverente banda niteroiense Bloody Mary & The Musnters, formada por Mariana Oliveira (Bloody Mary - voz), Marcus Ramalho (Zombie - baixo), Daniel Bessa (Doctor Beast - teclados), Lincoln Castro (Madness - sax e flauta), Iury Hainfellner (Crocodile Louis - trompete), Eduardo Manu (The Raven - bateria) e Felipe Braga (Filkenstein - guitarra).





O grupo vai mostrar o melhor do clima retrô e da cultura vintage e promete colocar a plateia para dançar, cantar, sorrir e se emocionar ao resgatar grandes sucessos da música universal dos anos 1940, 50 e 60, além de hits repaginados do estilo pop e músicas autorais.