Bloco da Preta agita São Francisco hoje

25/08/2016 às 21:30h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O Bloco da Preta vai invadir o Praia Clube São Francisco, em Niterói, hoje. A cantora Preta Gil leva ao palco toda sua alegria e irreverência junto com a bateria “Black Power”, além de seus grandes sucessos e uma verdadeira salada musical, com hits brasileiros variados.





A formação da banda é composta por Fabio Lessa (Baixo), Ricardo Marins (Guitarra), André Fernandes (Bateria), Geovanni Andrade (Teclado), Wander (Vocal), Mestre Pablo à frente da bateria, com 10 ritmistas.





A ideia de criar o bloco surgiu em 2009, quando Preta levou seu show para The Week, local com capacidade para 3 mil pessoas. O projeto inicial era atender uma demanda de shows de verão no Rio, mas devido ao sucesso, virou projeto para o ano inteiro, contagiou todo país e não parou mais.