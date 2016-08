Última semana de 'Alice no País das Maravilhas' no Abel

25/08/2016 às 21:19h Enviado por: Daniela Scaffo

Essa é a última oportunidade para quem quer assistir a versão teatral totalmente reformulada do clássico de Lewis Carroll, no Teatro Abel, em Niterói. A incrível superprodução "Alice no País das Maravilhas" será apresentada amanhã e domingo, às 17h.

Alice cai na toca do coelho e retorna ao excêntrico “País das Maravilhas”, onde esteve pela primeira vez quando era criança. Contando com loucos e divertidos aliados, ela embarca numa jornada alucinante para descobrir seu verdadeiro destino.

Os ingressos custam R$ 50, com classificação livre. O Teatro Abel fica na Rua Mário Alves, 2, Icaraí, telefone 2195-9800.