Eduardo Kraichete apresenta dois espetáculos

25/08/2016 às 21:16h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A Oficina Social de Teatro continua com a mostra de teatro com apresentações especiais para os meses de agosto e setembro. Na próxima quarta-feira (31), às 19h30, o espetáculo “Ser”, com texto de João Gabriel Barbosa, estará em cartaz no Teatro Eduardo Kraichete. Já na quinta-feira (1° de setembro), “Esquizocênico” é a peça que será apresentada, às 19h30. Em meio à rotina conturbada de uma Companhia de Teatro, o diretor impõe aos atores a defesa de textos teatrais para a definição da próxima peça.





A peça "Ser" é baseada nas histórias pessoais dos próprios atores, contadas a partir de um exercício proposto pela diretora Irla Carina. Uma história carregada de desejos, sentimentos e dores, que fala sobre o ser humano e sua relação direta com o cotidiano. A classificação é 12 anos, e os ingressos custam R$ 40.





Já em "Esquizcênico", atravessados pela tensão existente, os atores desenvolvem uma costura de cenas que marcaram a história do teatro brasileiro. A chegada do diretor apresenta surpresas, e o final dessa história pode ser totalmente diferente do que cada uma poderia imaginar. A classificação é 14 anos, e os ingressos também custam: R$ 40.





O Teatro Eduardo Kraichete fica na Avenida Roberto Silveira, 123, Icaraí, telefone 2721-0468.