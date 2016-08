Questionamentos básicos para que deseja se submeter a uma plástica

25/08/2016 às 21:12h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O inverno, além de ser queridinho para os amantes do frio, é também a estação do ano mais propícia a cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 50% dos procedimentos são realizados nesse período que vai até 22 de setembro. Se interessou em passar por um procedimento cirúrgico para aperfeiçoar ou mudar aquele detalhe que não gosta? O SÃO GONÇALO traz dicas de especialistas na área, isso porque além de ser uma cirurgia que acarreta consequências como qualquer outra, trará grandes mudanças em seu corpo.





“Pesquisar muito sobre o procedimento, procurar experiências de quem já fez, ouvir médicos e especialistas pode ser um bom começo. Mas, obviamente, o primeiro passo é uma avaliação sobre as suas perspectivas para a cirurgia através de questionamentos pessoais”, afirma o diretor do Centro Nacional de Cirurgia Plástica, Arnaldo Korn.





Questionamentos básicos, como “O que realmente quero fazer?”, “Por quê?”, “Preciso disso?”, “Vou ficar e me sentir mais bonita?”, “O que eu espero com isso?”, “Qual reação quero causar nas pessoas e em mim mesma?” precisam ser feitos para quem deseja passar pelo procedimento, para evitar frustrações.





Outro ponto importante é lembrar do orçamento. “Quanto é a cirurgia? Será que eu possa pagar?”. É importante frisar que não há necessidade de aperto nas contas, mesmo quando se fala em cirurgia plástica, já que hoje está bem mais acessível a qualquer um.





Também é preciso fazer exames completos para não ser pego de surpresa na hora da recuperação. No momento de planejar a cirurgia, confira se deixa cicatrizes visíveis e, principalmente, sobre a reabilitação.





“Apesar de já termos bons médicos e equipamentos, o paciente precisa realizar um check-up antes do procedimento, conhecer os riscos e questioná-los afundo”, conta o diretor.





Por fim, como escolher um bom médico e de confiança? Existem inúmeras instituições e órgãos responsáveis com profissionais devidamente credenciados e é importante saber através de outros pacientes como ocorreu o procedimento.





Inverno é época mais adequada







O cirurgião Luiz Anízio Wanna, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e sócio fundador do Instituto Wanna, explica que esse período é o mais escolhido por proporcionar mais conforto ao paciente durante sua recuperação, principalmente quando a intervenção exige uso de cintas ou ataduras posteriormente.





Além disso, o repouso torna-se mais cômodo pela ausência do calor excessivo; o paciente retém menos líquido e, consequentemente, fica menos inchado; ele pode usar roupas mais largas e/ou compridas para esconder curativos, cinta ou eventuais hematomas; a exposição ao sol é quase nenhuma, o que evita manchas na pele e acentuação de cicatriz.





Embora o inverno seja propício à cirurgia plástica, o médico afirma que isso não quer dizer que não se deva fazer as intervenções em outras épocas do ano. “Para todos os incômodos causados no pós-operatório por causa do calor há soluções e precauções. Basta que o paciente evite pegar sol, permaneça em um ambiente refrigerado ou ventilado, dentre outras providências”, finaliza Wanna.