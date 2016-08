Café: de todos os jeitos para os amantes do grão

25/08/2016 às 21:02h Enviado por: Daniela Scaffo

Do café da manhã ao encontro casual, o tradicional cafezinho faz parte da rotina de quase todos os brasileiros, não é mesmo? E para agradar a todos os gostos, as cafeterias e lanchonetes estão investindo em diferentes combinações e importando ideias estrangeiras.





O Café do Feirante oferece uma cartela de diferentes cafés, entre eles o Mocha, que é o nome dado a um tipo de grão de café com um sabor achocolatado. A opção no local custa R$ 7,99 e leva caramelo e chocolate.

E quem prefere um café mais gelado? A loja também tem a opção "Café Gelado Tubete", a base do grão e tomado com canudinho por R$ 9,99.





No cardápio do Café Jardin, opções de cafés e bebidas especiais como "Frappé de café" é uma ótima opção para quem busca variação do produto em casas especializadas, composto por café solúvel, cappuccino, leite e gelo, uma deliciosa opção, que custa R$7,90. Uma segunda sugestão é o "Latte" (café, chocolate e espuma de leite), cujo pequeno sai por R$5,50 e o grande, R$7,50.





Outra opção é da rede Megamatte, que tem um "Cappuccino" feito com chocolate 50% cacau orgânico, por R$ 10,90, e um "Café expresso" preparado com grãos de espécie 100% arábica e notas de caramelo, que custa R$ 4,50 (120ml) e R$ 6,50 (240ml).





No Brasil Cacau, os clientes também podem encontrar uma variedade de cafés, entre eles o tradic ional "Café expresso e com leite", que sai por R$ 4,25 (50ml) ou R$ 6,50 (130ml), além do "Cappuccino" que custa R$ 5,50 ou R$ 7,25, pequeno e médio, respectivamente.





Especializado em diferentes tipos de café, o Starbucks tem as opções ideais para os amantes dos grãos. Uma das mais populares é o "Refresher", feito com extrato de café verde. No Brasil, ele está disponível nos sabores frutas vermelhas ou limão e sai por R$8,50 (tall). O "Expresso" do Starbucks também ganhou novos sabores: doce de leite, chocolate e mocha. Ele ainda vem acompanhado de um mini cookie ou um brigadeiro e custa R$ 6,90.





O "Capella", do Rei do Mate, também é uma ótima opção para quem gosta de café. Ele é composto de cappuccino com creme de avelã e com cacau e custa R$ 6,40 (120ml) ou R$ 8,90 (240ml).

E que tal misturar algumas bebidas? Por R$ 16,90, é possível experimentar o "Café De do de Moça" da Waffle Store & Cafeteria, que é feito de expresso, doce de leite, calda de chocolate, leite vaporizado, cravo, canela e Amarula.





Os que gostam de combinar Nutella com café podem apostar na opção da Waffle Store & Cafeteria, que oferece o "Café-bombom". Ele leva expresso, leite vaporizado e Nutella e custa R$ 9,90.





Serviços:





Megamatte

Partage Shopping

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425, Loja 114B, Centro, São Gonçalo

Telefone: 2605-1843





Café do Feirante

Partage Shopping

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425, Loja 114B, Centro, São Gonçalo

Telefone: 2604-6085





Café Jardin

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, Niterói

Telefone: 2620-2330





Brasil Cacau

Shopping Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086





Starbucks

Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 8, loja 323 e 324, Centro, Niterói

Telefone: 3629-2116





Waffle Store & Cafeteria

Plaza Shopping Niterói

Rua XV de Novembro, 8, 2º piso, Centro, Niterói

Telefone: 2621-9400





Rei do Mate

São Gonçalo Shopping

Endereço: Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo

Telefone: 3513-720