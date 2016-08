Alpargatas são sapatos com muita história

25/08/2016 às 20:59h Enviado por: Daniela Scaffo

As alpargatas carregam no nome uma história. Criadas há mais de 100 anos, voltadas para trabalhadores que atuavam nas colheita de café com objetivo de não estragar os grãos, hoje as alpargatas fazem sucesso em todo o mundo. Em diferentes versões e com uma infinidade de cores, esse estilo de calçado deixou de ser funcional para assumir o papel de compor looks descontraídos.





Antes, recebiam um solado de corda, mas os recentes modelos também são feitos de borracha e podem ser usados tanto por mulheres como por homens. Na Raquel Calçados, por exemplo, tem a opção de alpargatas vazadas e com diversas cores e marcas, a partir de R$ 49,99.





Imitando os primeiros estilos, mas com um toque atual, a Arezzo Outlet oferece a alpargata fechada "Salto rasteiro". O modelo, que antes custava R$ 199,90, está saindo por R$ 99,90.





Prefere a opção listrada ou lisa? A loja Valéria Daflon tem os modelos ideais para quem fica nessa dúvida. Um modelo jeans e outra com listras finas e menos aparentes custam R$ 79,99 cada.



A loja Havaianas tem uma seleção ideal que se enquadram em várias categorias de estilo. Os homens que gostam de usar as alpargatas, podem apostar na "Origine unissex' por R$89,90. Quem tem um estilo mais casual tem a opção da Yacht por R$99,90, que tem um design mais descolado e é confeccionado em tona estonada com elástico nas laterais. Um look mais despojado pede pelo estilo Jeans RLX por R$109,90 .





História - Os primeiros modelos no Brasil, conhecidas como "alpargatas roda" surgiram em 1907 e eram feitos de lona e sola de corda (conhecido como cizal). As opções de cores eram apenas azuis, marrons e vermelhas.





As vendas das alpargatas perderam fôlego durante os anos 1980, mas receberam novo foco em 1994, com tons monocromáticos. Três anos depois, reapareceram com uma infinidade de cores e com o marketing em cima das “únicas que não deformam”.





Serviço:





Raquel Calçados

Endereço: Rua Yolanda Saad Abuzaid,105, lojas 11 e 12, Alcântara, São Gonçalo

Telefones: 2614-1992 ou 2601-9147





Arezzo Outlet

São Gonçalo Shopping

Endereço: Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista, São Gonçalo

Telefone: 3513-7200





Valéria Daflon

Shopping Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara, São Gonçalo

Telefone: 3856-4086





Havaianas

Shopping Bay Market

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, Niterói

Telefone: 2620-2330