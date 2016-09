Toyota anuncia séries muito especiais para Corolla e Etios

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A série tem como base a versão XS com motor 1.5 e também câmbio automático de 4 marchas Foto: Divulgação

A Toyota anunciou, de uma só vez, na última quinta-feira, o lançamento de séries especiais para Corolla e Etios. No sedã médio mais vendido do Brasil, a novidade é a edição Dynamic, que já aparece no site comercial da fabricante.



Ela é baseada na versão intermediária XEi, e custa R$ 95,8 mil. Com isso, será posicionada entre a própria XEi, de R$ 94.670 e a Altis, de R$ 107.030. O motor é o mesmo das demais opções: 2.0 de 153 cavalos, combinado a uma transmissão CVT. As mudanças estéticas são poucas, como rodas de liga leve de 16 polegadas em tom escuro e retrovisores com capas pretas. Entre os itens de série, luzes diurnas de LED, ar-condicionado digital,há bancos de couro, controle de velocidade de cruzeiro, retrovisor interno antiofuscante e central multimídia com navegação por GPS, TV e DVD. Nos quesitos segurança, há 7 airbags, mas o sedã ainda fica devendo os controles de tração e estabilidade. Existem três opções de cores: preto, prata ou branco. Esta última tem acréscimo de R$ 300 no preço.

Etios Ready - Para o hatch compacto, a Toyota providenciou uma nova série, chamada de Ready. Ela tem como base a versão XS com motor 1.5 e câmbio automático de 4 marchas. Seu valor é R$ 59,6 mil, praticamente o mesmo da versão XLS, de R$ 59.560, e mais do que a XS, de R$ 54.510. Ela apresenta o visual da top de linha, Platinum, composto de para-choque redesenhado com a nova grade. Entre os equipamentos, as novidades são discretas, com central multimídia com TV, sensor de estacionamento na cor do veículo, DVD e GPS e a inclusão de alguns acessórios, como uma bolsa organizadora, tapetes no porta-malas e suporte para bolsas. O Etios chega às lojas em 11 de outubro.