Cederj inscreve para vestibular até dia 27

18/10/2016 às 12:16h Enviado por: Dayse Alvarenga

O Vestibular Cederj 2017.1 recebe inscrições até o próximo dia 27 no site www.cederj.edu.br/vestibular. São oferecidas mais de 7 mil vagas em 15 cursos de graduação a distância em sete universidades publicadas: Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio. As provas serão aplicadas no dia 26 de novembro. O candidato pode escolher entre um dos 32 polos de ensino espalhados pelo Estado do Rio, entre eles Niterói, São Gonçalo e Rio Bonito.

Os cursos oferecidos são bacharelados em Administração, Administração Pública e Engenharia de Produção; tecnólogos em Gestão de Turismo, Segurança Pública e Sistemas de Computação; e licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo.

São Gonçalo e região - Há 333 vagas para Niterói, São Gonçalo e Rio Bonito, distribuídas nos seguintes cursos: Gestão em Turismo (50 - Niterói), Geografia (40 - Niterói), Computação (92- Niterói, São Gonçalo e Rio Bonito), Pegagogia (80 - Niterói e Rio Bonito), Biologia (49 - São Gonçalo), Física (45 - São Gonçalo) e Administração (52 (São Gonçalo)

A partir do início das aulas, programado para o primeiro semestre letivo de 2017, os universitários serão avaliados em atividades presenciais (provas) e a distância, em datas e horários predeterminados, seguindo o modelo semipresencial. A metodologia permite que os estudantes tirem suas dúvidas pela internet ou por meio de um telefone 0800.

O Consórcio Cederj, que tem mais de 40 mil alunos matriculados, pertence à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.