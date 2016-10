Niterói recolhe jeans usado para reciclagem

13/10/2016 às 12:28h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Sabe aquele jeans surrado, que ocupa o fundo do guarda roupa há muito tempo? A partir de agora, esse tipo de vestuário terá destinação ecologicamente correta. O projeto Niterói Ecocultural promoverá até o próximo dia 31 uma campanha para arrecadação de jeans em Niterói.

O material arrecadado será transformado pelos alunos do Ecomoda - um dos módulos do Niterói Ecocultural - em peças de vestuário, revestimento para instrumentos, forros para mobiliários, entre outros. O Ecomoda é destinado à capacitação de alunos da rede pública e da comunidade em confecção de acessórios e peças de vestuário a partir do reaproveitamento de retalhos, tecidos e roupas usadas.

O resultado desse trabalho poderá ser conferido pela população em um desfile de moda com as peças produzidas pelos alunos. O evento será realizado, até o final do ano, no Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Estão disponibilizados para a população seis pontos de arrecadação: Shopping IFashion Icaraí (Rua Moreira César, 241, Icaraí), Museu de Arte Contemporânea (Mirante da Boa Viagem), Teatro Municipal de Niterói - Rua XV de Novembro, 35, Centro), Teatro Popular Oscar Niemeyer (Rua Rogério Coelho Neto, s/nº), Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Rua Lopes Trovão, Campo de São Bento) e sede da Prefeitura de Niterói (Rua Visconde de Sepetiba, 987, Centro).

Outros - Além do Ecomoda, a iniciativa abrange os módulos Ecomúsica – de qualificação em música e percussão com foco na confecção de instrumentos musicais a partir do reaproveitamento de resíduos sólido; e Ecodesign - de reaproveitamento do mobiliário em desuso, através de oficinas de marcenaria, estofamento e design de superfície.