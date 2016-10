12/10/2016 às 09:01h Enviado por: Kimberly Mello

Cesta segue cara em outubro

Preço médio geral aumentou 3,6% em relação à semana passada, segundo pesquisa de OSG

>> Chuchu é o ‘vilão’ da semana: está cerca de 26% mais caro

Apesquisa semanal realizada, ontem, por O SÃO GONÇALO, em três grandes supermercados instalados na região, revelou que a cesta básica está mais cara esta semana. Os números mostram um acréscimo de aproximadamente 3,6% no valor médio geral da cesta, em comparação ao período anterior.

O grande “vilão” da semana é o chuchu, que teve seu preço médio inflacionado em cerca de 26%. Logo atrás aparecem a laranja, que encareceu quase 24%; o alho, 21% e, na quarta posição, o tomate, que está pesando quase 17% a mais no bolso dos consumidores. Apesar do aumento do valor médio geral, alguns produtos ficaram mais baratos esta semana. O destaque é a cenoura, que deve aparecer mais na mesa dos gonçalenses, devido ao fato de estar 6,6% mais em conta. Outros produtos mantiveram o mesmo preço e equilibraram a cesta, como foi o caso do sal, do café, da alface e da couve. O aposentado José Alves da Costa, de 59 anos, contou que está sentindo a cesta básica cada vez mais pesar no bolso.

“Está tudo muito mais caro. Parece que cada vez que venho ao mercado, piora. Isso é muito ruim, pois acabo deixando de comprar muitos produtos”, revelou o aposentado.