SG tem feira de gestantes e bebês

11/10/2016 às 11:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgção

O Partage Shopping, em parceria com a BT Eventos, realiza pelo segundo ano a "Feira de bebê e gestante de São Gonçalo", de hoje até o próximo domingo (16). Voltada para bebês, crianças e gestantes, a feira reúne diversos lojistas e fabricantes do Brasil, com produtos de qualidade e preços com desconto de até 70%.

De acordo com o shopping, a feira traz um mix de produtos de vestuário, calçados, bolsas, acessórios, brinquedos, carrinhos e artigos necessários para a montagem completa do enxoval do bebê, além de móveis e decoração.

O evento contará com cerca de 60 expositores em um único espaço com ar-condicionado e conforto comodidade das mamães, gestantes e famílias, além de serviços de fraldário, espaço para amamentação e praça de alimentação e carrinhos de bebês sem custo de locação.

A expectativa é que mais 35 mil pessoas circulem pelo local nos dias de evento.

A entrada do evento é um quilo de alimento não-perecível, e o horário será das 12h às 21h. O Partage Shopping fica na Rua Presidente Kennedy, 425, Centro, telefone 3611-7989.