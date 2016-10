O que abre e fecha no feriado (12)

11/10/2016 às 11:03h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Para aqueles que precisam resolver alguma pendência em órgãos públicos e municipais, deverão resolvê-las até hoje. Em virtude do feriado nacional amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, as prefeituras de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí, por exemplo, não funcionarão nesta quarta-feira para atendimento ao público, com exceção das emergências nos prontos socorros municipais.





Já a maioria dos shoppings de São Gonçalo e região têm horários reduzidos de funcionamento nesta quarta, e as salas de cinema de funcionamento de acordo com a programação de cada um.

As lojas do Pátio Alcântara funcionarão das 9h às 15h; e a praça de alimentação e lazer, das 10h às 15h. No São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, e no Partage, no Centro, as lojas abrirão das 15h às 21h, enquanto que os restaurantes e lanchonetes ficarão abertos das 11h às 21h em ambos os empreendimentos.

Já em Niterói, o Plaza Shopping e o Bay Market, ambos no centro da cidade, as lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, e a praça de alimentação, das 12h às 21h.

Barcas - No feriado de amanhã, a CCR Barcas vai operar com horários normais de fins de semana e feriados, ou seja, com intervalos de 30 em 30 minutos para saída de suas embarcações.