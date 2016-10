Concursos somam 394 vagas

10/10/2016 às 12:00h Enviado por: Matheus Merlim

Três opções de concursos públicos estão abertas com oportunidades em todo o Estado do Rio, nesta semana. Juntas, as chances somam 394 vagas. Mas é preciso correr, pois dois deles se encerram nesta semana. Os cadastros são distribuídos em dois níveis de escolaridade: médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.



A Câmara de Vereadores de Nilópolis encerra hoje as inscrições para 91 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para profissionais de níveis de ensino fundamental, médio e superior. Os cargos disponíveis são: Contador, Procurador (nível superior), Agente Administrativo, Agente Legislativo, Agente Técnico Legislativo, Técnico em Finanças e Orçamentos (nível médio e/ou médio técnico), Técnico Legislativo Parlamentar e Técnico em Web (nível fundamental).

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) prorrogou até quinta-feira as inscrições para 259 vagas, nas áreas médica, administrativa e assistencial, com lotação no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Os cargos podem ser conferidos no edital do concurso, no site da organizadora (www.ibfc.org.br).

Já a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) mantém abertas as inscrições para 44 vagas, divididas entre os cargos de Procurador e Especialista Legislativo, ambos para quem tem nível superior. Para o primeiro cargo, o salário inicial é de cerca de R$33 mil. Os cadastros devem ser feitos no site da organizadora, www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alerj2016.