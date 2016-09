Shopping recebe mostra de orquídeas em SG

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Primavera, considerada por muitos a época mais charmosa do ano se aproxima e, com ela, a magia das flores e cores que se tornam mais presentes em nosso cotidiano. E para festejar a chegada da nova estação nesta quinta-feira (22), o Pátio Alcântara, em São Gonçalo, recebe a 3ª Mostra de Orquídeas", promovida em parceria com o Orquidário Binot. A exposição gratuita fica no1º piso do espaço amanhã, sexta e sábado (23 e 24), no horário de funcionamento do espaço, ou seja, das 9h às 21h.





Segundo a Coordenação de Marketing do shopping, a mostra terá diversas espécies de orquídeas, algumas até bem difíceis de ser encontradas e que estarão à venda para os amantes da jardinagem. O público poderá também esclarecer dúvidas sobre o cultivo da planta.





“A mostra cria a oportunidade para que as pessoas tenham contato com espécies não tão comuns e que não são encontradas em qualquer lugar e até aprenderem um pouco mais sobre o universo dessas flores raras e exóticas”, ressalta Michelle Coutinho, coordenadora de Marketing do shopping.





O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, telefone 3856-4086.