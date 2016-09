SG ganha laboratório público de análises clínicas

15/09/2016 às 12:50h Enviado por: Dayse Alvarenga

Segundo a Secretaria de Saúde, o laboratório - que fica na Rua Siqueira Campos - tem capacidade para realizar 300 exames por dia Foto: Filipe Aguiar

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo inaugura hoje o primeiro laboratório de análises clínicas municipal. A unidade está estruturada para realizar 300 exames por dia nas áreas de Hematologia, Bioquímica, Urinálise, Microbiologia, Imunologia, Hormônios e Parasitologia.





"A criação do laboratório está no planejamento do plano municipal de saúde há muito tempo e só agora conseguimos implantar em nossa cidade. Só veio aumentar e agregar valor a nossa rede de saúde", disse o secretário de Saúde, Dimas Gadelha.





O material para os exames será coletado diariamente nas unidades básicas de saúde da rede e encaminhado para o laboratório em veículo exclusivo. A unidade também oferecerá coleta domiciliar para pacientes acamados. A equipe do novo laboratório será formada por profissionais de diversas áreas, como técnico de laboratório, biólogo e farmacêutico bioquímico, entre outros.





O laboratório fica na Rua Siqueira Campos, no Barro Vermelho (próximo à Clínica Municipal Gonçalense).