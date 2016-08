SG ganha segunda UMPA

29/08/2016 às 20:41h Enviado por: Samuel Castro

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a nova unidade terá capacidade para atender cerca de 500 pessoas diariamente Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou ontem que será inaugurada, na próxima semana, a segunda Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) no município, em Nova Cidade. De acordo com a pasta, a nova UMPA foi construída em uma área de 1,2 mil metros quadrados, na Rua Vicente de Lima Cleto, e terá capacidade para atender cerca de 500 pacientes diariamente.



O secretário Dimas Gadelha ressalta que a nova unidade faz do programa de ampliação e humanização da rede de urgência e emergência da rede municipal de saúde.

“Com a abertura dessas duas importantes unidades, estamos descentralizando o atendimento de urgência e emergência nos prontos socorros Central, Alcântara e Infantil. Nossa próxima etapa será a reabertura do SPA Dr Zerbini, no bairro do Arsenal, e a inauguração da Clínica da Criança, no Zé Garoto. Enfim, o município tinha apenas duas unidades de emergência e em breve contará com cinco”, revelou Dimas Gadelha.

Estrutura - A nova unidade contará com consultórios de pediatria e clínica médica, além de laboratório para a realização de exames e salas de raios-x, engessamento, sutura, medicação e nebulização, além de leitos de observação para adultos e crianças e outra sala com leitos para pacientes em estado grave até a remoção, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192), para um hospital. Enfermeiros atuarão com a “classificação de risco”, que determina a urgência de cada paciente.