Campanha de multivacinação será em setembro

24/08/2016 às 21:05h Enviado por: Dayse Alvarenga

Todas as unidades da rede municipal de saúde com sala de imunização participarão da campanha para atualizar cadernetas de vacinas Foto: Divulgação

A campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação para crianças de 0 a menores de 5 anos em São Gonçalo já tem data definida. Será do dia 19 a 30 de setembro, sendo o “Dia D’, no dia 24, último sábado do próximo mês. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que todas as unidades da cidade que possuem sala de vacinação estarão participando.









A campanha de multivacinação, tem como objetivo atualizar a caderneta das crianças menores de 5 anos, com as vacinas contra hepatite B, rotavírus, pentavalente, pneumocócica 10v, menigocócica conjugada C, tríplice viral, tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) e poliomielite.









A campanha que fornece ao público-alvo várias vacinas ao mesmo tempo visa a contribuir para a redução da incidência das doenças imunopreveníveis. As vacinas não trazem riscos à saúde. Algumas crianças apresentam reações adversas nas primeiras 72 horas, como dor, vermelhidão, abscesso, irritabilidade, febre e dor de cabeça.