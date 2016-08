Cai número de cheques sem fundos, diz pesquisa Serasa

24/08/2016 às 21:08h Enviado por: Dayse Alvarenga

Em julho, a inadimplência com cheques alcançou em todo o país o menor percentual do ano. É o que revela o Indicador Serasa Experian de Cheques sem Fundos, que foi divulgado ontem, em São Paulo.

Em todo o país, segundo o indicador, a porcentagem de devolução de cheques por insuficiência de fundos somou 2,2% em julho, com mais de 1 milhão de cheques devolvidos e mais de 46 milhões compensados.

No mês anterior, mais de 1,1 milhão de cheques foram devolvidos (2,3% de devoluções) e, em julho do ano passado, houve quase 1,3 milhão de devoluções.

Para os economistas da Serasa Experian, no entanto, apesar desse ter sido o menor patamar de inadimplência com cheques do ano, ainda representou o segundo pior mês de julho desde 1991.

Por isso, eles consideram que ainda é cedo para falar em estabilização da inadimplência com cheques já que "fatores como desemprego, recessão e inflação ainda se encontram presentes no cenário econômico”, disseram.