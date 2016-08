Feira te mais uma edição em Niterói

24/08/2016 às 20:59h Enviado por: Dayse Alvarenga

Música, teatro e oficinas de culinária vão agitar a próxima edição da "Retoke", neste sábado e domingo (27 e 28). A mais descolada feira de moda e decoração leva para o Jardim Icaraí, em Niterói, mais de 60 estandes com produtos exclusivos e aposta em atrações para toda a família. Tudo isso na Rua Leandro Motta, que já se consagrou como uma das ruas gastronômicas mais badaladas da cidade.





No sábado, às 16h, acontece a peça infantil “A verdadeira Independência”, sobre dois amigos, um português e uma brasileira, que encontram um livro encantado com a história da Independência do Brasil. No domingo, a partir das 16h, é a vez do show de Dino Rangel, craque da guitarra que transita entre o jazz e a bossa nova. As duas atrações são de graça.





Para a criançada, tem ainda a divertida oficina de culinária “Gourmet Mini Chef”, promovida pela Confeitaria Maná Escondido. A turminha vai aprender a decorar cupcakes, escolher a cobertura, modelar, confeitar e depois poderão levar para casa. Tudo isso com direito a avental e toca de chef, para a brincadeira ficar completa. A inscrição custa R$ 10.





A Retoke é a união de estilistas e criadores independentes que oferecem peças exclusivas e personalizadas diretamente para os clientes. A feira junta moda, decoração e ótimas ideias de empreendedores. Lançada no Rio há dois anos, a Retoke tem crescido com rapidez e hoje já conta com eventos mensais também em Niterói e em Belo Horizonte.