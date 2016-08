30/08/2016 às 10:53h Enviado por: Marcos Vinícius Cabral

A pressão alta faz parte das principais doenças silenciosas desenvolvidas pelo nosso corpo. Porém, as complicações causadas pela hipertensão podem ser provocadas por diversos fatores, e caso seja tratada de forma incorreta, as consequências podem ser fatais.





Por ser uma das doenças com maior índice de prevalência no Brasil — atinge cerca de 25% da população brasileira, sobretudo mulheres acima de 65 anos —, a hipertensão arterial tem muitos mitos e dúvidas que surgiram acerca do assunto.

A hipertensão pode levar à morte?

Verdade. A pressão alta é considerada uma “assassina silenciosa”. Se não for tratada adequadamente, ela pode desencadear problemas ainda mais graves, como infartos e AVCs, que podem ser fatais.





O controle da pressão alta pode ser feito somente com medicamentos?

Mito. Remédios servem somente para controlar a pressão após o surgimento do problema. Uma alimentação balanceada e exercícios físicos, além de ajudarem a minimizar esse distúrbio, evitam a elevação da pressão.





A pressão alta tem cura?

Mito. Quando diagnosticada, a pressão alta deve ser tratada pelo resto da vida, pois ela surge da soma de diversos fatores, como idade avançada, excesso de peso, alimentação inadequada, falta de exercícios, sedentarismo e histórico familiar. Porém, com a mudança desses hábitos, a medicação pode ser reduzida, e ela pode ser perfeitamente controlada pelos hipertensos.





A pressão precisa ser auferida diariamente?

Depende. Se o paciente não tiver controle dela ou o quadro for recente, é preciso fazer essa medição todos os dias. Caso contrário, quando estabilizada, o monitoramento pode ser periódico.





Quem tem histórico familiar de pressão alta é mais propenso a desenvolver a doença?

Verdade. Apesar disso não ser uma regra, quem tem familiares próximos, como pai e mãe, com hipertensão, deve ficar atento desde cedo e tomar maiores cuidados para evitar o surgimento da doença.





Todo tipo de atividade física é eficaz no controle da doenças?

Mito. Os exercícios aeróbicos, como caminhadas, corridas, ciclismo e natação, são os mais recomendados para ajudar no controle da pressão alta.





O sal de cozinha é o principal causador da hipertensão?

Verdade. O cloreto de sódio, presente em grandes quantidades em diversos alimentos, como embutidos, enlatados, salgadinhos, macarrões instantâneos e nas frituras, é o grande vilão da pressão arterial, e seu consumo é feito de maneira exagerada por muitos brasileiros.





Existem alimentos “controladores” de pressão?

Verdade. Alimentos ricos em nutrientes, como alho, azeite, cereais, amêndoas, nozes e aveia, ajudam no controle do colesterol, diminuindo a pressão das artérias.





A pressão alta é mais comum em mulheres?

Verdade. Geralmente, a hipertensão começa a surgir após a menopausa, quando as mulheres diminuem a produção de estrogênio com o passar dos anos. Como elas vivem mais do que eles, a tendência é que esse problema seja mais comum no gênero feminino.





Pressão alta é coisa séria! E sua ausência de sintomas torna esse problema ainda mais perigoso! Fique atento aos sinais, sobretudo, se você tiver alguns dos fatores de risco que citamos.





