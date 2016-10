Um homem morre e dois ficam feridos em troca de tiros com PMs

18/10/2016 às 12:00h Enviado por: Leticia Lopes

O primeiro veículo usado na ação, um HB20 prata, foi abandonado após confronto com policiais Foto: Divulgação





Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após uma intensa troca de tiros durante uma perseguição policial em Rio das Ostras na noite do último domingo. Com os acusados, os policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam uma pistola calibre 9mm e um carro que tinha sido roubado na ação. Os feridos estão presos sob custódia no hospital. Em São Pedro da Aldeia, o policiamento foi reforçado após um triplo homicídio no último sábado.

Os PMs receberam uma denúncia anônima de que homens estariam transportando uma carga de armas. Na Rua da Fonte, em Nova Cidade, os policiais se depararam com um HB 20, de cor prata, com as características repassadas na denúncia. Ao tentarem a abordagem, os ocupantes do carro atiraram. Houve confronto e o grupo conseguiu fugir abandonando o veículo e roubando outro.

Os militares conseguiram localizar os homens, pela segunda vez, na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo da cidade. Houve novo confronto. Um deles morreu e dois ficaram baleados. Com o grupo, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, um carregador e sete munições. O caso foi registrado na 128ª DP (Rio das Ostras).

São Pedro – O policiamento foi reforçado no bairro Rua do Fogo após um triplo homicídio cometido sábado. Quem tiver informações sobre o crime, pode ligar para (22) 2649-8669 Sala de Operações, (22) 2643-0190 Disque-Denúncia.