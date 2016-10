Carro sobe na calçada, mata criança e fere 4

14/10/2016 às 11:45h Enviado por: Leticia Lopes





Acidente matou uma criança de apenas sete anos e deixou outras quatro pessoas de sua família feridas, na rodovia RJ-140, na altura do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na tarde de ontem. Entre os feridos estão a mãe da criança morta, de 24 anos, a irmã gêmea da menina, uma prima de cinco anos e o primo de quatro anos. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária da PM(BPRv), o acidente aconteceu na tarde de ontem, no bairro Baixo Grande, após um veículo ser fechado por outro e invadido o ponto de ônibus onde estava a família. Todos aguardavam um coletivo após a saída das crianças da escola.

A menina chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o pronto socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A irmã gêmea e a prima de cinco anos foram transferidas para o Hospital Regional de Araruama devido à gravidade do quadro.

O primo de quatro anos e a mãe das gêmeas continuam na unidade em São Pedro da Aldeia. O caso será investigado pela 125ªDP (São Pedro).