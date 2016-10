Mulher é morta em Morro Grande

14/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: No último dia 7, houve um protesto para cobrar da polícia o esclarecimento de mortes de mulheres (Foto/Divulgação)

A polícia registrou a morte de mais uma mulher na Região dos Lagos. Uma jovem, identificada como Joice Pinheiro, 20 anos, foi encontrada morta na manhã da última quarta-feira, na Estrada do Morro Grande, em Araruama. Segundo informações da polícia, Joice foi assassinada com cinco tiros.



O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama e o caso registrado na 118ªDP (Araruama). As equipes da distrital realizaram operações para tentar esclarecer o crime, mas até o fechamento desta edição, a identidade do criminoso ainda não havia sido descoberta.

Protesto - Um protesto contra o feminicídio foi realizado na Praça das Águas, em São Pedro da Aldeia, na última sexta-feira, com objetivo de pleitear das autoridades da segurança a elucidação de crimes contra mulheres na Região dos Lagos.

Um dos crimes que ainda está sem solução, é o da estudante Rayzza Ribeiro, de 21 anos, que foi encontrada em uma área de mata na Estrada do Chaparral no Jardim Primavera, esquartejada, carbonizada e violentada, há cinco meses, em São Pedro da Aldeia. O ato é organizado a cada mês pela mãe de Rayzza, Vânia Souza, que cobra justiça e soluções do crime. O caso está sendo investigado pela 125ªDP (São Pedro da Aldeia).