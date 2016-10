Preso acusado de roubar taxista

13/10/2016 às 12:00h Enviado por: Leticia Lopes

Um homem identificado como Max Willlian Bento da Silva, de 23 anos, foi preso por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), na noite de terça-feira , no bairro Boa Vista, em Búzios.

Policiais militares contaram que foram abordados por um taxista de 41 anos, que havia acabado de ser assaltado. De acordo com os agentes, a vítima informou que havia pego o passageiro em São Pedro da Aldeia e, que ao chegar no Boa Vista, Max Willian, que portava uma faca, anunciou o assalto.

Os PMs iniciaram as buscas, e na Rua das Orquídeas localizaram o acusado que estava caminhando e foi reconhecido pela vítima. Com ele, foram encontrados um perfume, R$ 167 em dinheiro, além da faca utilizada no crime.

O caso foi registrado na 127ª DP (Armação de Búzios).