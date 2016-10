Show em confusão de Anitta em Cabo Frio

13/10/2016 às 11:40h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: O público se revoltou quando a cantora explicava que iria embora devido a outros compromissos (Foto/Reprodução)

Um show com a participação da cantora Anitta terminou em tumulto na madrugada de ontem em Cabo Frio. Vídeo feito por um espectador mostra a artista sendo atingida por bebida jogada pelo público em um casa de shows, após ela anunciar que estava encerrando a apresentação devido a outras agendas. A revolta, no entanto, se deu porque Anitta teria cantado apenas três músicas, ficando no palco então apenas por sete minutos (das 3h58 às 4h05).





"Infelizmente eu tenho outro compromisso, e as pessoas aqui não respeitaram. Uma falta de respeito. Obrigada. Tchau", declarou a cantora ao deixar o palco protegida por um segurança.





De acordo com os donos da casa, o contrato estipulava que Anitta subisse ao palco entre 3h e 3h30, após a apresentação de outros artistas que se revezaram no palco desde as 22h desta terça-feira. Apesar de estar tudo pronto às 3h para ela se apresentar, contou um dos proprietários, ela ficou no camarim atendendo fãs, só iniciou o show às 3h58. O cachê da artista seria de R$90 mil e haviam cerca de 3,2 mil pessoas no local.





Os donos da casa prometeram ainda registrar uma ocorrência mas a 126ª DP (Cabo Frio) confirmou nenhum registro.





A produção da cantora deu outra versão para o caso, alegando que o início do show foi atrasado em uma hora pela organização do evento. A produção disse ainda que Anitta somente subiu ao palco em respeito aos fãs e optou por cantar as músicas de maior sucesso para agradá-los.





Mesmo com a reação negativa, muitos fãs defenderam Anitta na publicação do show em Cabo Frio na página da cantora no Facebook.