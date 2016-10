Prefeitura vai ajudar bombeiros na prevenção de acidentes nas praias

11/10/2016 às 12:00h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Equipes vão atuar nas praias para reforçar os atendimentos





A Prefeitura de Cabo Frio, com a Guarda Marítima e Ambiental (GMA), vai trabalhar com o Corpo de Bombeiros para melhorar os atendimentos nas praias da cidade. Com isso, Cabo Frio contribui com o trabalho já realizado pelo Corpo de Bombeiros na prevenção de acidentes envolvendo afogamentos. De acordo com o superintendente da GMA, Sérgio Guedes, essa contribuição do município se dará pelo reconhecimento dos cursos que já estão sendo realizados, voltados à atividade de Salvamento Aquático. Sérgio Guedes afirma também que permitirá que a Guarda Marítima se torne um polo para formação profissional na área de salvamento.

Curso – As inscrições para o Curso Avançado de Nadador Salvador estão abertas. O curso será realizado de 14 de novembro a dois de dezembro e destina-se complementar os conhecimentos teóricos e práticos do aluno habilitado no Curso Básico de Salvamento Aquático a atuar em nível avançado no salvamento e resgate de pessoas e bens envolvidos em acidentes no mar. O público alvo para participar do curso são Guardas Marítimos Municipais, Guardas Civis Municipais (que atuem como GV), componentes das Forças Armadas e Forças Auxiliares, Guardiões de Piscina e outros profissionais que atuem em Salvamento Aquático.

Serão disponibilizadas 30 vagas, que serão preenchidas de acordo com os seguintes critérios: ser maior de 18 anos, possuir capacidade física e mental (comprovada mediante atestado médico), possuir o Curso Básico de Salvamento Aquático e/ou de Guardião de Piscina e ser aprovado na prova seletiva eliminatória, composta por três fases.

Os alunos que obtiverem a aprovação nas disciplinas teóricas e práticas serão submetidos a uma avaliação específica por Guardas Vidas do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros. Caso aprovado, receberá Certificação Complementar de Guardião de Piscina emitida pelo órgão.