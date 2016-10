Feira Forte vai reunir cerca de 120 expositores de vários segmentos

10/10/2016 às 12:36h Enviado por: Redação

Expectativa é de receber cerca de 50 mil pessoas nos cinco dias Foto: Divulgação

A Feira Forte, que vai reunir mais de 120 estandes de vendas dos mais variados segmentos do comércio, começa na próxima quarta-feira. Com entrada a R$5, o evento acontece no Espaço de Eventos de Cabo Frio e promete levar ao público, mercadorias com até 70% de desconto.



A montagem do espaço, que ocupa uma área de 6 mil m², está sendo finalizada. A previsão da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio (Acia), que organiza o evento, é receber cerca de 50 mil pessoas nos cinco dias de exposição.

Eduardo Rosa, presidente da Acia, disse que o maior objetivo da feira de negócios é fortalecer o comércio. “Estamos confiantes e acreditamos que o evento vai ser um sucesso. Só que, desta vez, vamos ter uma responsabilidade diferente: aquecer a economia de Cabo Frio”, destacou.

Novidades – Esta edição contará com a Rádio Feira Forte, que vai contar com anúncios de promoções ao vivo e vai ser comandada pelo cantor Vinícius Santa Rosa. Novidades como o Santo Samba e apresentação de poetas também estão na programação.

O evento também contará com espaço Kids (para crianças) e terá a presença de blogueiros conhecidos. A Feira Forte funcionará de quarta a sábado, das 14h às 23h, e domingo, das 12h às 21h. O ingresso pode ser comprado antecipadamente através do site: www.eventbrite.com.br/e/feira-forte-2016-tickets-28406302014. Idosos têm entrada franca.