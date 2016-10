Região é o destino mais barato nesta Semana do Saco Cheio

09/10/2016 às 21:33h Enviado por: Redação

A Semana do Saco Cheio é um dos feriados mais procurados por ser um descanso para os estudantes antes das férias de fim de ano. Pensando nisso, o AlugueTemporada reuniu os principais destinos no Rio e comparou os preços de locação. Segundo a pesquisa, Cabo Frio é o destino mais barato para se hospedar na Semana do Saco Cheio. O bairro de Ipanema, na Cidade Maravilhosa, por outro lado, é o destino mais valorizado.



Foram analisados os seguintes destinos: Búzios, Cabo Frio, Petrópolis e bairros da cidade do Rio (Copacabana, Ipanema e Leblon). O lugar com melhor custo benefício para se hospedar é Cabo Frio, onde a média é de R$ 400 por noite. O imóvel mais barato custa R$ 150 e o mais caro R$ 1.400.