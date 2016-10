Presos com arma de brinquedo

10/10/2016 às 12:24h Enviado por: Redação

Imitação de espingarda estava em carro usado por três rapazes, incluindo um menor de 17 anos Foto: Divulgação

Três rapazes que estavam roubando nos bairros de Itaúna e Boqueirão, em Saquarema, foram detidos, ontem, por policiais do 25º BPM (Cabo Frio). Eles fizeram vítimas na cidade e em Araruama e foram reconhecidos. Com o trio, que foi encontrado na Praça Oscar de Macedo Soares, no Centro de Saquarema, a polícia apreendeu um carro e um simulacro de espingarda.



Os PMs chegaram aos jovens após serem informados por vítimas que eles estavam assaltando na região. Em patrulhamento, eles avistaram o carro – um fiat uno vermelho, que estava estacionado na praça e com os rapazes perto com as mesmas características fornecidas pela denúncia.

Na revista ao veículo, foi encontrado um simulacro de espingarda calibre 12. O trio foi detido e levado para a 124ª DP (Saquarema), onde uma vítima reconheceu os acusados, o simulacro e o veículo utilizados no roubo que havia sofrido. Depois, eles foram levados para a 118ª DP (Araruama), central de flagrantes, onde outras duas vítimas os conheceram. Os três, incluindo um menor de 17 anos, foram autuados por roubo. O automóvel foi levado para o depósito municipal de Saquarema.

Estupro – Uma mulher foi estuprada na Rua Major Belegard, no Boulevard Canal, em Cabo Frio, dentro de um carro na noite da última sexta-feira. Segundo depoimento prestado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), ela foi abordada, estrangulada e jogada dentro do veículo, onde o ato foi praticado por mais de um homem. Policiais da especializada vão buscar câmeras de segurança do local para tentar identificar os autores do crime.

Igreja – O sacrário da Capela Nossa Senhora de Fátima, em Porto do Carro, Cabo Frio, foi violado e as hóstias ficaram espalhadas pelo chão na madrugada de ontem. O padre Rafael Santana, que foi o primeiro a chegar ao local onde o sacrário estava, ontem, logo percebeu que a igreja tinha sido invadida. Não há informação se houve registro de ocorrência.