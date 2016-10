Tráfico perde 1 kg de maconha

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

PMs apreendem um quilo de maconha prensada em terreno baldio em São Pedro da Aldeia Foto: Divulgação

Com Denúncias anônimas de Dois LOCAIS de tráfico de drogas, Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) conseguiram apreender Mais de hum quilo de maconha, cocaína e materiais Paragrafo endolação das drogas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio na noite de sexta-feira e Manhã de Ontem, respectivamente. Um homem de 21 ano foi detido e liberado apos Prestar depoimento. Uma Jovem de 19 anos Ficou presa POR tráfico.



A Primeira apreensão, de hum tablete de hum quilo de maconha, Aconteceu na Rua Arruda Câmara, s / n °, no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, na noite de sexta-feira. Policiais do Serviço Reservado do 25º BPM chegaram Ao APOS locais Uma Denúncia de tráfico de drogas no local. Ao chegarem, Homens correram, mas hum Jovem de 21 ano detido foi. Apos vasculharem hum terreno Onde o grupo estava, OS Policiais encontraram hum tablete de maconha, Pesando cerca de hum quilo.

O rapaz, Que Já tinha anotação POR criminosa Roubo em 2015, foi levado parágrafo a 125ª DP (São Pedro da Aldeia) com um apreendida droga. ELE prestou depoimento Como Testemunha e foi liberado.

Em Cabo Frio, Renata Minervino da Conceição, de 18 anos, foi presa foi na Rua Pernambuco, 103, no bairro Cidade Praiana, Na Manhã de Ontem. Com Ela, OS Policiais apreenderam 702 pinos de cocaína, 130 gramas de maconha prensada, Uma Balança de Precisão, um pé de maconha e farto material de endolação Pará. Ela foi levada para á 128ª DP (Rio das Ostras) e autuada POR tráfico de drogas.