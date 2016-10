Homens jogam explosivo na Guarda Municipal

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Artefato explosivo foi jogado na rua Gladstone José Oliveira Foto: Divulgação

Dois Homens Que estavam Dentro de hum Carro jogaram hum artefato explosivo em Agentes da Guarda Municipal de Araruama, na Avenida Gladstone José Oliveira, no bairro Japão, na Manhã de Ontem. Por sorte, Explosão NÃO houve. Policiais do Esquadrão Antibombas foram chamados Para retirar o Objeto do local.



O incidente Aconteceu when guardas Municipais perseguiam OS Homens Que estavam em caminhão Suspeita em atitude. Apos atirarem OS Agentes contra, ELES AINDA jogaram o Objeto e conseguiram Fugir.