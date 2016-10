Aeroporto internacional terá ponto de coleta de óleo usado

02/10/2016 às 10:06h Enviado por: Rennan Rebello

Será instalado, no início deste mês, um ponto de recolhimento de óleo de cozinha usado no Aeroporto Internacional de Cabo Frio. O projeto é aparentemente simples, mas o resultado é enorme: um litro de óleo descartado no esgoto pode poluir até um milhão de litros de água.







Espera-se que o Eco-Ponto, como o posto de recolhimento é chamado, recolha cerca de 30 litros de óleo de cozinha por semana. O óleo recolhido será coletado pela ONG SOS Óleo Vegetal e Receptor do Óleo Herói do Meio Ambiente da Fé, que fará o descarte ecologicamente correto. As possibilidades são muitas: o óleo pode virar resina para tintas, sabão, detergente, glicerina e biodiesel.