Festival da Primavera é atração em Monte Alegre

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Para comemorar data, os usuários participaram do FestivaJ Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cabo Frio, em ação com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Monte Alegre, realizou o Festival de Primavera, ontem, na sede da Unidade. A estação mais florida do ano chegou no dia 21 de setembro e para comemorar a data, os usuários do Cras participaram do Festival com apresentações de teatro, dança e mostra das atividades dos trabalhos realizados nas oficinas do projeto. O objetivo do evento foi promover a integração entre usuários, técnicos e familiares, além de fazer o centro não só um espaço de tratamento e acompanhamento, mas também um local de confraternização.



O Cras/Monte Alegre está localizado na Rua Santo Antônio de Lisboa, nº 29, bairro Monte Alegre. O telefone de contato é: (22) 2644-0190.