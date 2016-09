Beneficiários do Bolsa Família devem procurar unidade de saúde

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Beneficiários do programa devem procurar unidade de saúde para não perder o benefício Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Saúde, convoca as famílias que recebem o benefício do Programa Bolsa Família para o cumprimento das condicionalidades relativas à área da saúde. Os beneficiários devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência, até o dia 30 de novembro, portando cartão do Bolsa Família, cartão de vacinação e cartão da gestante. Vale destacar que quem não comparecer, poderá ter seu benefício bloqueado.

As famílias beneficiárias, com crianças de ambos os sexos até 7 anos; mulheres de 14 a 44 anos e gestantes de todas as idades devem cumprir a segunda vigência da condicionalidade do Bolsa Família. Coordenadora do Programa Bolsa Família, Elen Regina de Oliveira, lembra que o benefício pode ser cancelado para quem não está com a agenda de saúde em dia. “É importante que o beneficiário não deixe o acompanhamento para última hora e evite a suspensão ou cancelamento do benefício. As famílias que se encontram em descumprimento das condicionalidades e em situação de maior vulnerabilidade social devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo para identificar os motivos do descumprimento e possibilitar ações específicas do poder público para regularizar a situação”, orientou Elen.